Hijos de Britney Spears debutan en la pasarela de París: así fue su aparición en la Fashion Week

Los hijos de Britney Spears dieron un paso inesperado en el mundo de la moda. Después de mantenerse durante años alejados de los reflectores, Sean Preston y Jayden James hicieron su debut en una de las pasarelas más importantes del mundo durante la Paris Fashion Week, donde participaron en el desfile de la firma Vetements.

¿Cómo fue el debut de los hijos de Britney Spears?

Sean Preston y Jayden James desfilaron como parte de la nueva colección de Vetements, una de las marcas más reconocidas por su estilo urbano y propuestas vanguardistas.

Durante el evento, ambos lucieron prendas con la estética característica de la firma, apostando por siluetas amplias, colores sobrios y un estilo contemporáneo que llamó la atención de los asistentes a la Semana de la Moda de París.

Las imágenes del desfile rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al cambio físico de los hijos de Britney Spears y a su debut como modelos.

¿Quiénes son Sean Preston y Jayden James?

Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, son fruto del matrimonio entre Britney Spears y el bailarín Kevin Federline.

Durante gran parte de su infancia y adolescencia permanecieron fuera del ojo público, especialmente después de la mediática batalla legal que enfrentó la cantante por la tutela de su vida personal y financiera.

En los últimos años, ambos se mudaron junto con su padre a Hawái, donde han llevado una vida más discreta. Sin embargo, su participación en la Paris Fashion Week podría marcar el inicio de una nueva etapa profesional dentro de la industria del entretenimiento y la moda.

¿Britney Spears reaccionó al debut de sus hijos?

Hasta el momento, Britney Spears no ha emitido un comentario público sobre la participación de Sean Preston y Jayden James en la pasarela de Vetements.

No obstante, el desfile ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de la cantante, quienes celebraron que los jóvenes comiencen a construir su propio camino profesional y destacaron el parecido físico que mantienen con la intérprete de Toxic y Oops!... I Did It Again.

Con este debut, los hijos de Britney Spears se suman a la lista de descendientes de celebridades que han encontrado en la moda una plataforma para iniciar su carrera pública.