Placas 7 y 8 en Edomex: lo que debes hacer en julio para evitar multas en la renovación 2026

En julio, los autos con placas terminación 7 y 8 deben hacer el reemplacamiento en el Estado de México para evitar multas y sanciones.

El reemplacamiento en el Estado de México ya entró en la recta final y, como te hemos contado en otras ocasiones aquí en W Radio, se trata de un trámite obligatorio que debes hacer cada cinco años. Dejarlo pasar no solo puede pegarle a tu bolsillo con una multa, también puede traerte problemas para circular o hacer otros trámites vehiculares.

Y con la llegada de julio, el calendario prácticamente está en su última llamada, así que vale la pena revisar si ya te toca y cuánto tiempo te queda para ponerte al corriente.

¿Hasta cuándo tienes para hacer el reemplacamiento en Edomex?

El programa termina en agosto, así que julio y agosto son los dos últimos meses para renovar tus placas conforme al calendario.

En esta etapa les toca a los vehículos cuya terminación de placas sea 7 y 8. Así que si tu coche está en ese grupo, más vale no confiarse y hacer el trámite cuanto antes.

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¿Cómo saber si tus placas siguen vigentes?

Puedes revisar si todavía están vigentes de dos formas:

Consultando la fecha que aparece en tu tarjeta de circulación.

Entrando al Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento a tiempo?

Entre las principales sanciones están:

Multa de tránsito equivalente a 20 UMA.

Imposibilidad de verificar tu vehículo.

Retiro de placas.

Remisión del vehículo al depósito.

Y ahí es donde el asunto se complica, porque además del gasto, recuperar el vehículo y regularizar los documentos suele convertirse en un trámite mucho más pesado.

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¿Puedo hacer el trámite antes de que venza mi vigencia?

Si quieres evitar las prisas de última hora, puedes adelantar el reemplacamiento durante el periodo del programa, sin necesidad de esperar a que se venza tu tarjeta de circulación.

En el caso de que tu vigencia ya haya expirado, todavía cuentas con un plazo de 15 días hábiles para regularizar tu situación.

Así que si tu placa termina en 7 u 8, julio es tu mes.

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