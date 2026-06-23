Reemplacamiento 2026: Edomex revela nuevo grupo de vehículos que deben renovar sus placas

El reemplacamiento en el Estado de México avanza en junio y aplica a autos con placas terminación 5 y 6.

Junio ya comenzó y con él avanza el programa de reemplacamiento en el EDOMEX. Así que si tu carro cuenta con placas mexiquenses, es momento de revisar el calendario, porque el gobierno estatal ya confirmó qué automovilistas deben cumplir con el trámite este mes para evitar sanciones y seguir circulando sin problemas.

El programa consta de cinco meses y actualmente se encuentra en su tercera etapa, dirigida a un nuevo grupo de conductores.

¿A qué autos les toca reemplacar en el Edomex?

Durante todo el mes de junio, deben realizar el trámite los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6, de acuerdo con el calendario oficial del Gobierno del Estado de México. Este reemplacamiento es obligatorio para mantener vigente la documentación del vehículo y evitar multas, retención de placas o problemas en verificaciones y otros trámites.

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¿Cuánto tiempo duran las placas del Estado de México?

Las placas vehiculares en el Edomex tienen una vigencia de cinco años, contados a partir de su fecha de expedición. Sin embargo, hay una consideración importante:

Las placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservan su vigencia conforme a la fecha que aparece en la tarjeta de circulación.

En estos casos, el reemplacamiento debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento.

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¿Hasta cuándo estará vigente el programa de reemplacamiento Edomex?

El programa de reemplacamiento en el Estado de México concluye el lunes 31 de agosto.

Antes de esa fecha deben cumplir con el trámite:

Vehículos de servicio particular

Con placas expedidas en 2021

Y autos con placas de 2020 o anteriores que no hayan reemplacado durante 2025

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¿Cuánto cuesta el reemplacamiento 2026 en el Estado de México?

Si te toca renovar placas este año en el Edomex, más vale que vayas apartando el presupuesto. El trámite de reemplacamiento tiene un costo establecido según el tipo de vehículo.

Para los autos particulares, el pago es de mil 161 pesos, mientras que para las motocicletas es de 864 pesos.

Hay que tomar en cuenta que esta cantidad corresponde únicamente a la renovación de placas.

¿De cuánto es la multa por no reemplacar en el Estado de México en 2026?

Si dejas pasar el plazo y no haces el reemplacamiento a tiempo, la multa asciende a 2 mil 346 pesos, equivalente a 20 UMAs.

Y ojo, porque ese monto corresponde únicamente a la sanción por incumplir con el trámite. Si además tu vehículo es detenido por circular con placas vencidas, la cuenta puede seguir creciendo con otros cargos y procedimientos adicionales.

Además, no tener las placas al día puede complicarte varios trámites vehiculares en el futuro. Y eso también abre la puerta a otras sanciones y contratiempos de los que ya hemos hablado en otras notas aquí en W Radio.

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