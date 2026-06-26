Jubilación temprana: La regla de Sheinbaum que permitirá a trabajadoras retirarse 2 años antes

El decreto de jubilación del ISSSTE establece que las mujeres pueden retirarse hasta 2 años antes que los hombres si cumplen con edad y años de servicio.

En W Radio ya te hemos explicado cómo funciona la jubilación anticipada y el régimen de transición del ISSSTE, pero ahora toca poner el ojo en un detalle que cambia el momento en que puedes despedirte del servicio público. Se trata de una diferencia entre hombres y mujeres que no es un error, ni un privilegio escondido, ni una interpretación de la ley. Está escrita tal cual en el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ley dejó una ventaja de exactamente dos años para las trabajadoras del Estado. Es una medida que coloca a las mujeres en una posición de salida más favorable frente a los hombres, tanto en la edad para jubilarse como en los años de servicio requeridos. Hoy vamos a hablar sobre esto.

¿Cuál es la regla de los 2 años en la jubilación del ISSSTE?

Lo que aquí en W Radio hemos llamado la regla de los 2 años es una disposición que le da una ventaja a las mujeres al momento de jubilarse y, en términos muy sencillos, significa que las trabajadoras del Estado pueden retirarse dos años antes que los hombres y, además, necesitan dos años menos de servicio para acceder al beneficio.

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¿A qué edad puedes jubilarte actualmente?

Dentro del esquema actual del ISSSTE, los hombres pueden jubilarse a partir de los 58 años y las mujeres pueden hacerlo desde los 56.

Esta ventaja no es algo temporal ni un beneficio de unos cuantos años. Forma parte de la tabla de transición y se mantendrá conforme avancen los ajustes del calendario, conservando siempre esa diferencia de dos años.

¿Cuántos años tienes que trabajar para aplicar?

La diferencia también se refleja en la antigüedad laboral.

Las mujeres necesitan acreditar 28 años de servicio cotizados.

Los hombres deben comprobar 30 años.

En pocas palabras, las trabajadoras del Estado no solo pueden retirarse antes por edad, también tienen una meta menor en años de servicio.

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¿Quiénes reciben este beneficio de jubilación?

Este esquema no aplica para todos los trabajadores del país. Está hecho principalmente para:

Trabajadoras y trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE.

Personas que permanecen dentro del régimen de transición.

Quienes han acumulado sus años de servicio bajo este sistema.

Si cotizas bajo otro régimen o te encuentras en cuentas individuales, las reglas pueden ser completamente distintas.

Por eso, antes de hacer planes de retiro, vale la pena revisar exactamente en qué esquema estás. Porque en el ISSSTE, esos dos años de diferencia pueden cambiar por completo el momento en el que dices adiós a la vida laboral.

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