Se entrega hombre armado que se atrincheró 20 horas en Tecámac para evitar ir a un anexo

El implicado fue retirado del domicilio a bordo de un vehículo particular con rumbo al centro de rehabilitación tras deponer su actitud luego de 20 horas de tensión en el Estado de México

Tras permanecer atrincherado por más de 20 horas en su domicilio, un hombre de aproximadamente 35 años que portaba un arma larga se entregó voluntariamente a las autoridades la mañana de este viernes. El incidente, que comenzó al mediodía del jueves en el municipio de Tecámac, Estado de México, concluyó alrededor de las 7:50 de la mañana sin personas lesionadas ni víctimas mortales.

El despliegue operativo se concentró en una vivienda ubicada sobre la calle Abraham González, en la sección 3 de la colonia Los Héroes Tecámac. En un principio, los reportes señalaban que el hombre mantenía retenidos a seis integrantes de su familia, entre ellos tres menores de edad y tres adultos. Sin embargo, esta versión fue descartada por la esposa del implicado, quien al salir del domicilio aseguró que todos se encontraban bien y que en ningún momento fueron víctimas de violencia.

De acuerdo con reportes, el conflicto se originó cuando al hombre se le informó que sería trasladado a un centro de rehabilitación para atender un problema de adicciones. Tras conocer la decisión, reaccionó de manera violenta, ingresó al domicilio con el arma de fuego y se encerró en el lugar. Fue su propia esposa quien logró comunicarse con el encargado del anexo, quien posteriormente dio aviso a las autoridades.

Después de varias horas que se prolongaron durante la madrugada, el hombre accedió a entregarse y aceptar su traslado al centro de rehabilitación. Finalmente, abandonó el inmueble a bordo de una camioneta blanca rumbo al anexo.

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