Programa Hoy No Circula 26 de junio: ¿qué autos descansan este viernes en CDMX y Edomex?

Estos son los autos que no podrán circular en CDMX y Edomex este viernes. Getty Images

Si planeas utilizar tu automóvil este viernes 26 de junio de 2026, es importante revisar cómo opera el Programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México para evitar multas. De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa se mantiene operando de manera habitual al no existir, hasta el momento, una contingencia ambiental vigente.

Para este viernes, deberán suspender su circulación los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como aquellos con holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este viernes 26 de junio en CDMX y Edomex?

Con base en el calendario semanal del Programa Hoy No Circula, este viernes descansan:

Engomado azul .

. Terminación de placas 9 y 0 .

. Vehículos con holograma 1 y 2 .

. Horario de restricción: 5:00 a 22:00 horas.

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta la publicación de esta nota, la CAMe no ha activado una contingencia ambiental, por lo que el programa opera de manera normal y no aplica el Doble Hoy No Circula. No obstante, la autoridad recomienda mantenerse atento a cualquier aviso oficial, ya que durante la temporada de ozono las condiciones atmosféricas pueden cambiar a lo largo del día.

Si durante la jornada se declarara una contingencia ambiental, las restricciones podrían modificarse con nuevas limitaciones para otros hologramas y terminaciones de placas.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los vehículos deben cumplir con la restricción. Entre los principales automóviles exentos se encuentran:

Vehículos con holograma 00 y 0 .

y . Autos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar autorizado.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

Recuerda que incumplir con el Programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y el traslado del vehículo al depósito correspondiente, además de los gastos por arrastre.

Antes de salir este viernes 26 de junio, verifica el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de tu automóvil. Asimismo, consulta los avisos oficiales de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para conocer si existe algún cambio derivado de la calidad del aire o de una eventual contingencia ambiental.