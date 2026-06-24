“Ya supérame”: Al ritmo de Grupo Firme Sheinbaum defiende a AMLO

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió poner la canción "Ya supérame" de Grupo Firme para defender al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador de las críticas opositoras.

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¿Por qué pidió Sheinbaum la canción “Ya Supérame”?

Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la publicación de una entrevista de Carlos Monsiváis en la que habló de noches “deliciosas y divertidas” con López Obrador a sus 19 años.

Calificó de “grotesco” y vulgar lo publicado por El Universal y en seguida pidió que pusieran una canción de Grupo Firme.

El tema: “Ya Supérame”, y es que la Presidenta reiteró que esta situación no merece mayor debate sino ser superado.

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¿Qué dijo sobre la publicación retomada por un diario?

A la Presidenta se le cuestionó abiertamente sobre una nota publicada por el diario, que rescató una entrevista del cronista Carlos Monsiváis, realizada hace 25 años por el periodista Edmundo Cázarez, dijo que es un acto de “podredumbre” periodístico.

¿Cómo celebró su cumpleaños durante la conferencia?

La presidenta de México, celebró su cumpleaños 64 en la mañanera donde varios youtubers afines al régimen morenista le cantaron las mañanitas.

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