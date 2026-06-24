Ricardo Salinas Pliego recurrira a instancias internacionales por spots de Morena

Grupo Salinas manifestó su rechazo ante la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual valida que Morena utilice la imagen de su presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego, en sus spots promocionales sin requerir su autorización previa.

A través de un comunicado, Grupo Salinas calificó el fallo como una vulneración a los derechos de imagen y libertad de expresión, y adelantó que recurrirá a organismos internacionales para denunciar la situación.

El @PartidoMorenaMx utiliza la imagen de un ciudadano sin su autorización en un spot pagado con los impuestos de los mexicanos para calumniarlo y silenciar una voz crítica. El @TEPJF_informa lo avala. Y los derechos y libertades de los ciudadanos quedan en segundo plano.



Cuando… pic.twitter.com/ZyHKlcF4zf — Grupo Salinas (@gruposalinas) June 24, 2026

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Detalles de la resolución del TEPJF y el argumento de la función informativa

El diferendo legal avanzó luego de que el órgano electoral respaldara la legalidad de los materiales promocionales de Morena. La sentencia del tribunal sostiene que el uso de la figura del empresario cumple con una función informativa hacia la sociedad.

Por su parte, el grupo empresarial argumentó que esta decisión contradice un criterio jurisprudencial emitido por el propio TEPJF en el año 2015.

Este precedente establecía la prohibición de que los partidos políticos emplearan la imagen de personas privadas dentro de sus pautas electorales.

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Postura y observaciones de Grupo Salinas

En el documento técnico y de postura pública, el consorcio expuso los puntos centrales por los cuales se opone a la determinación judicial:

Financiamiento de las pautas: Señalan que los spots electorales se sustentan con recursos públicos provenientes de los impuestos ciudadanos, por lo que consideran impropio su uso para aludir a particulares.

Señalan que los spots electorales se sustentan con recursos públicos provenientes de los impuestos ciudadanos, por lo que consideran impropio su uso para aludir a particulares. Afectación a particulares: Afirma que el fallo sienta un precedente que permite el uso recurrente de la imagen de ciudadanos en campañas políticas de partidos.

Afirma que el fallo sienta un precedente que permite el uso recurrente de la imagen de ciudadanos en campañas políticas de partidos. Contexto de la reforma judicial: El comunicado vinculó esta resolución con las modificaciones legislativas aplicadas al Poder Judicial, señalando un impacto directo en la autonomía e independencia de los tribunales.

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Acciones legales e internacionales

Ante la resolución definitiva en el ámbito nacional, Grupo Salinas informó que iniciará procedimientos ante instancias internacionales de derechos humanos.

Continuarán con la defensa legal de su presidente fundador y de las empresas que integran el conglomerado frente a los actos del partido en el poder.

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