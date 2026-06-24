Maestros cuestionan fallo que elimina reprobación automática en educación básica

La organización Alianza de Maestros expresó su desacuerdo con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual se flexibilizan los criterios de evaluación y acreditación en las escuelas de educación básica del país.

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¿Qué cambios establece la resolución sobre acreditación escolar?

La resolución elimina el requisito de un mínimo de 80 por ciento de asistencia para acreditar materias, establece la promoción automática en preescolar y primer grado de primaria y permite mecanismos de regularización para estudiantes de secundaria, quienes podrán avanzar de grado aun con algunas asignaturas pendientes.

La SCJN argumentó que la medida busca evitar que niñas, niños y adolescentes sean excluidos del sistema educativo por factores sociales, económicos o familiares y sostuvo que la reprobación puede profundizar las desigualdades sociales y afectar el desarrollo integral de los menores.

¿Por qué la Alianza de Maestros rechaza la medida?

Sin embargo, la Alianza de Maestros consideró que la resolución parte de un razonamiento equivocado al equiparar la evaluación con un mecanismo de discriminación.

“Educar no es aprobar o reprobar, evaluar no es discriminar”, señaló la organización en un comunicado, al sostener que la evaluación permite identificar áreas de oportunidad y brindar herramientas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

La agrupación, integrada por docentes, directivos, investigadores y especialistas en educación, advirtió que promover a los alumnos sin garantizar que hayan desarrollado los aprendizajes fundamentales podría trasladar el rezago educativo de un grado a otro, generando deficiencias que posteriormente impacten en los niveles medio superior, superior e incluso en el mercado laboral.

Asimismo, alertó que la eliminación de mecanismos de acreditación podría generar una percepción artificial de mejora en la calidad educativa, sin que exista un avance real en los aprendizajes.

¿Qué propone la organización para atender el rezago educativo?

Ante este escenario, la Alianza de Maestros hizo un llamado a la SEP para establecer estrategias claras de regularización y brindar apoyos económicos y materiales a las escuelas, a fin de que docentes y directivos cuenten con herramientas para atender a los estudiantes que presenten rezagos.

También convocó a construir un “Pacto de Reconstrucción Nacional por la Educación”, en el que participen autoridades, sociedad civil, comunidad educativa y padres de familia, con el propósito de diseñar una política educativa que fortalezca la calidad de la enseñanza y garantice el derecho a aprender.

“La calidad educativa no se alcanza reduciendo la exigencia, sino fortaleciendo la formación integral de los estudiantes”, concluyó la organización.

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