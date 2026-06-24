La presidenta Claudia Sheinbaum sorprende con su pronóstico para el México vs. Chequia

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sorprendido a todos al dar su pronóstico para el partido de hoy México vs. Chequia. Y es que la fiebre mundialista ha llegado hasta los rinconces de Palacio Nacional donde reside la presidenta de México, así que te contamos qué se sabe sobre lo que dijo la presidenta sobre el partido de hoy 24 de junio de 2026.

¿México ganará contra Chequia? Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum

La Selección Mexicana ha clasificado a los 16vos en el Mundial 2026. Sin embargo, como parte del proceso del torneo tiene que enfrentarse contra Chequia y eso será hoy 24 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Da la casualidad de que hoy también es el cumpleaños de la mandataria mexicana, por lo que no solo deseó verlos ganar, sino que hasta dió su pronóstico durante la Mañanera del Pueblo, conferencia de prensa que hace todos los días por la mañana. En ella, Claudia Sheinbaum mencionó:

No quiero dar pronósticos. ¿Una nueva quiniela vamos a hacer? La otra vez no ganó nadie: Uno a cero, levanten la mano, dos a cero, tres a cero, dos a uno” — Claudia Sheinbaum

Y finalizó con un buen “Va a ganar la Selección” sin dar un número exacto de goles.

¿Cuál es la situación actual de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Sorprendentemente, la situación de la Selección Mexicana en el torneo de futbol es bastante positiva. Es decir, México ganó sus dos primeros partidos de la fase de grupos y, con esos resultados, suman 6 puntos asegurando el primer lugar del grupo A, asegurando su pase a los 16vos.

Por lo que, su último partido contra Chequia, no cambia su posición como líder de grupo, el encuentro servirá para afinar detalles antes de la fase eliminatoria.

Si todo se mantiene según el cuadro actual, México ya tiene reservado un lugar en los dieciseisavos enfrentando a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

¿Dónde ver el México vs. Chequia?

Para ver el México vs. Chequia y no perder la fiebre mundialista, es importante mencionar que se podrá ver a través de tv abierta o en plataformas de pago.

Sin embargo, si quieres escuchar el México vs. Chequia completamente en vivo, te recomendamos seguir todos los detalles a través de W Radio 96.9 FM o W Deportes 730 AM. Además, en las frecuencias radiofónicas podrás seguir los 104 partidos sin temor a perderte alguno.