Croquetmanía Edomex 2026: Delfina Gómez confirma centros de acopio y fecha límite

Croquetmanía en Edomex: qué donar, horarios y sedes hasta el 18 de julio. FB

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha la campaña “Croquetmanía, el evento más croqueto del año”, una iniciativa de participación ciudadana para apoyar a perros y gatos rescatados que permanecen bajo el cuidado de asociaciones protectoras de animales y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

La campaña estará vigente del 19 de junio al 18 de julio de 2026, con el objetivo de recolectar alimento y artículos básicos para seres sintientes que reciben atención especializada mientras esperan ser adoptados por una familia responsable.

Croquetmanía 2026 busca apoyar a perros y gatos rescatados en el Estado de México. FB Ampliar

Croquetmanía Edomex: qué se puede donar para perros y gatos rescatados

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas pueden donar croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado. Estos insumos serán destinados a mejorar la estancia de perros y gatos rescatados que se encuentran bajo protección de asociaciones civiles y de la Cepanaf.

El llamado del Gobierno del Estado de México busca fortalecer la cultura de protección, cuidado y respeto hacia los seres sintientes, además de promover la adopción responsable.

Croquetas, cobijas, camas y juguetes forman parte de los donativos que se reciben. FB Ampliar

Centros de acopio de Croquetmanía en Edomex 2026

Para facilitar la participación ciudadana, fueron habilitados 13 centros de acopio en distintas regiones del Estado de México. La recepción de donativos será de 10:00 a 16:00 horas.

Doce puntos operan de lunes a domingo: Palacio de Gobierno, en Toluca; Parque Ecológico Zacango, en Calimaya; Parque Hermenegildo Galeana, en Tenancingo; Parque Sierra Morelos, en Toluca; Reserva Sierra de Nanchititla y Parque San Sebastián, en Luvianos; Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya; El Salto de Chihuahua, en Donato Guerra; La Marquesa, en Ocoyoacac; Centro Ceremonial Mazahua, en San Felipe del Progreso; Parque Atlacomulco; y Parque de la Ciencia-Energía, en Tlalnepantla.

El punto número 13 está ubicado en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en Santa Cruz, Metepec, y opera de lunes a viernes en el mismo horario.

Hasta cuándo se pueden llevar donaciones de Croquetmanía

La fecha límite para participar en la Croquetmanía será el 18 de julio de 2026. La campaña forma parte de las acciones con las que el Estado de México busca consolidarse como la Capital Mundial del Bienestar Animal, mediante la coordinación entre sociedad, gobierno y organizaciones protectoras.

En total, la iniciativa contempla 13 centros de acopio, seis horas diarias de recepción, seis tipos de artículos aceptados y dos beneficiarios principales: asociaciones protectoras y Cepanaf.