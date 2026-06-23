Alcoholímetro en CDMX: SSC realiza más de 100 mil pruebas y revela cuántos autos terminaron en el corralón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Ciudad de México) informó que, a dos semanas del inicio de la “Copa Mundial de Futbol 2026”, el programa Conduce sin alcohol se mantiene de manera aleatoria en distintos puntos de la capital del país.

Como resultado de estas acciones preventivas, 463 conductores han sido remitidos al Centro de Sanciones Administrativas “Torito” por manejar en estado inconveniente, en el periodo del 11 al 22 de junio.

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¿Cuántas pruebas se han aplicado en los operativos?

De acuerdo con el reporte oficial, durante ese lapso se realizaron 103 mil 224 pruebas AlcoStop, que consisten en la detección de ambiente alcohólico al interior del vehículo, así como mil 415 pruebas de alcoholemia con aire espirado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Del total de pruebas aplicadas, 463 conductores superaron el límite permitido por la ley y 460 vehículos fueron enviados a corralones, quedando sujetos a los procedimientos administrativos correspondientes para su liberación tras cumplir con las horas de arresto establecidas en el “Torito”.

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¿Dónde se han reforzado los operativos?

La SSC destacó que, como parte de las acciones preventivas, también se han implementado operativos en espacios como los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, donde se realizaron 5 mil 288 pruebas amistosas, además de emitir recomendaciones para evitar conducir después del consumo de alcohol.

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