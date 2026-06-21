Ataque armado en Salamanca, Guanajuato, deja cinco muertos y dos heridos

Pasadas las 21 horas del pasado sábado, hombres dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraban en la calle Laureles, de la comunidad San Juan de Razos, a un costado de un campo deportivo, cinco personas murieron, dos de ellas adolescentes, y dos más resultaron lesionadas.

De manera inmediata, vecinos reportaron una balacera al Sistema de Emergencias 911 y pidieron ayuda para las personas heridas.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en San Juan de Razos?

De acuerdo a la Dirección de Seguridad Pública, el hecho movilizó de inmediato a elementos de la Comisaría General, en coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes acudieron a la calle Los Laureles para atender la situación y asegurar la zona.

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La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de este múltiple homicidio, así como para el levantamiento de los cuerpos por parte del personal de la Semefo.

¿Qué informaron las autoridades sobre las víctimas y la investigación?

Las víctimas fueron identificadas José María de 28 años, Juan Alejandro de 32; Emiliano de 15, así como Mateo y Manuel, ambos de 17 años de edad.

Además de Ángel Gabriel, quien permanece hospitalizado bajo diagnóstico reservado, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la agresión.

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A través de un comunicado, la FGEG informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en la comunidad de San Juan de Razos, se activaron los protocolos correspondientes de atención e investigación, desplegando las acciones ministeriales y periciales necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido.

Además se informó que la institución mantiene el seguimiento puntual del caso y continuará realizando todas las diligencias pertinentes para el fortalecimiento de las líneas de investigación, con el objetivo de identificar, localizar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

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