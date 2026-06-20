Pipa de combustible choca contra vehículos y desata fuerte explosión en la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos

Un tractocamión que remolcaba una pipa de combustible chocó la tarde de este sábado a la altura de la caseta fitosanitaria de La Venta, Huimanguillo, ubicada sobre la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos, entre los límites de Tabasco y Veracruz.

¿Cómo ocurrió el accidente de la pipa en la caseta La Venta?

El accidente ocurrió luego de que el tractocamión presuntamente se quedara sin frenos, chocando contra varios vehículos que se encontraban en el punto de revisión.

Tras el fuerte impacto, la pipa comenzó a incendiarse, lo que desencadenó una fuerte explosión pipa.

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Hasta el momento se desconoce cuántas personas fallecieron en el choque, y tampoco se sabe el número de heridos.

¿Qué afectaciones provocó la explosión en la carretera?

El fuerte choque generó una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Entre las unidades involucradas en el siniestro se reportan vehículos de la Guardia Nacional que realizaban labores de vigilancia y supervisión en la zona.

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El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad y personal de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las labores de auxilio correspondientes.

Mientras los equipos de rescate y bomberos trabajan a marchas forzadas para controlar el fuego y evitar daños todavía mayores.

A través de sus redes sociales, las autoridades informaron a la ciudadanía que la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos se encuentra cerrada a la altura de La Venta debido al accidente.

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