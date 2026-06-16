Jubilación anticipada: si naciste en los 80, esta es la ventaja del decreto de Claudia Sheinbaum

El decreto respaldado por Claudia Sheinbaum incluye ajustes en la jubilación anticipada del ISSSTE que benefician a trabajadores nacidos a inicios de los años 80.

En W Radio hemos seguido de cerca todo lo relacionado con las pensiones en México, revisando cada ajuste y cada cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Después de explicarte los requisitos de antigüedad y los beneficios que existen para ciertos trabajadores dentro del esquema tradicional, ahora toca hablar de una generación que durante años pensó que la tendría más complicada para retirarse.

Y es que las nuevas tablas de transición del ISSSTE traen una sorpresa interesante. Quienes crecieron entre casetes y teléfonos de casa podrían ser de los más beneficiados con las nuevas reglas decretadas por Sheinbaum.

¿Por qué los nacidos a inicios de los 80 tienen ventaja en su jubilación?

Todo está en cómo funciona la reducción gradual de la edad de jubilación.

El esquema establece que la edad mínima baja un año cada tres años hasta llegar a su punto más bajo en 2034. A partir de entonces, quedará fija en 55 años para hombres y 53 años para mujeres.

Y aquí es donde esta generación sale bien parada. Las personas nacidas en 1979 y 1981 llegarán justamente a esas edades cuando el sistema alcance su nivel más favorable. Eso significa que:

No tendrán que enfrentar las edades más altas que aplicaban en años anteriores

Podrán aprovechar el momento más flexible de todo el esquema

Tendrán acceso a una salida anticipada cuando todavía estén en una etapa laboral activa y estable

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¿Qué debes hacer desde ahora si eres de esta generación?

Si naciste a finales de los 70 y cotizas en el ISSSTE, vale la pena echarle un ojo a tu situación desde ahora. Algunas recomendaciones importantes son:

Verificar en qué régimen estás cotizando

Revisar cuántos años de servicio llevas acumulados

Confirmar que no hiciste transición a una Afore

Mantener actualizados tus datos ante el ISSSTE

Todo depende de que cumplas exactamente con las condiciones establecidas dentro del sistema.

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Lo que debes tener claro sobre la jubilación anticipada

Aunque el panorama luce favorable para esta generación, tampoco significa que el beneficio esté garantizado para todos. Al final, el factor que realmente define si puedes aprovecharlo sigue siendo tu historial laboral y el régimen al que perteneces.

Si todo está en regla, sí podrías acceder a una jubilación anticipada con pensión completa y cobertura permanente. Pero si no cumples con los requisitos, el beneficio simplemente no aplicará.

Por eso, más que confiarse, lo mejor es revisar desde ahora cómo estás dado de alta y si realmente podrás aprovechar esta ventana que abre el nuevo esquema del ISSSTE.

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