Sheinbaum y Delfina Gómez impulsan nueva obra de movilidad para la Zona Oriente del Edomex. FB

El Gobierno del Estado de México informó sobre el avance del proyecto del Paso Superior Vehicular Peñón-Texcoco y Avenida 602, una obra de infraestructura que forma parte de la estrategia estatal “2026, Año de las Obras en el EdoMex”.

De acuerdo con información difundida por el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, el proyecto busca mejorar la conectividad vial en la zona oriente de la entidad, una de las regiones con mayor crecimiento poblacional y flujo vehicular del Valle de México.

¿Cómo será el nuevo Paso Superior Vehicular Peñón-Texcoco?

La obra contempla una primera etapa que conectará la Autopista Peñón-Texcoco con el Periférico Oriente. Posteriormente, una segunda fase permitirá cruzar las vías ferroviarias ubicadas en la zona conocida como La Cuchilla del Tesoro.

Según las autoridades estatales, esta infraestructura busca agilizar los traslados diarios y reducir los cuellos de botella que actualmente se registran en este corredor vial utilizado por miles de automovilistas.

¿Qué municipios serán beneficiados?

El proyecto tendrá impacto regional y beneficiará a habitantes de al menos diez municipios del Estado de México:

Texcoco

Tepetlaoxtoc

Papalotla

Chiautla

Chiconcuac

Tezoyuca

Chicoloapan

Chimalhuacán

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Las autoridades estiman que más de 2 millones de personas podrían verse favorecidas por la mejora en la movilidad y la reducción de tiempos de traslado.

¿Por qué es importante esta obra para la movilidad?

La zona oriente concentra diariamente un importante flujo de vehículos que se desplazan entre municipios mexiquenses y la Ciudad de México. La conexión entre la Autopista Peñón-Texcoco, el Periférico Oriente y la Avenida 602 es considerada estratégica debido a la alta demanda de movilidad en la región.

El Paso Superior Vehicular Peñón-Texcoco forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura que el Gobierno del Estado de México desarrolla durante 2026 con el objetivo de fortalecer la conectividad regional, disminuir congestionamientos y mejorar las condiciones de tránsito para usuarios del transporte público y privado.