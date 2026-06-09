CNTE planta mesa de dialogo en Gobernación: Exigen negociación directa con la presidenta Sheinbaum

La mesa de diálogo continúa instalada en la Secretaría de Gobernación, pero hasta el momento la comisión magisterial convocada no se ha presentado para reanudar las negociaciones.

La reunión prevista entre autoridades de la Secretaría de Gobernación y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se ha concretado, debido a que hasta el momento la comisión magisterial convocada no ha acudido a la mesa de diálogo.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Encuentran una caja con 59 explosivos en un camión que iba al plantón de la CNTE

¿Por qué la CNTE rechazó la reunión en la Secretaría de Gobernación?

Funcionarios de la dependencia federal permanecen en espera de la llegada de los representantes de la Coordinadora para dar continuidad a las negociaciones relacionadas con sus demandas.

La Secretaría de Gobernación mantiene abierta la convocatoria al diálogo y reiteró su disposición para continuar las conversaciones una vez que la representación magisterial se presente.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Negocios de CDMX al borde del colapso; Pérdidas económicas ascienden a Mil millones de pesos

Los integrantes de la CNTE reiteraron que buscan una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar sus demandas.

La postura del magisterio disidente ha sido insistir en una interlocución al más alto nivel del Gobierno federal, por lo que, hasta el momento, los secretarios y funcionarios del gabinete no estarían siendo considerados interlocutores válidos para avanzar en una eventual negociación definitiva del conflicto.

Síguenos en Google News y encuentra más información