Ciclón Boris en México: lista oficial de estados que cancelaron clases por lluvias

La tormenta tropical Boris continúa generando fuertes lluvias, oleaje elevado y condiciones de riesgo en diversas regiones del país. Ante los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de Protección Civil, autoridades educativas de varios estados decidieron suspender clases presenciales para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

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La suspensión de actividades no es una medida nacional emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino una decisión tomada por gobiernos estatales y autoridades locales en función de las condiciones meteorológicas previstas para cada entidad.

¿Qué estados suspendieron clases por el ciclón Boris?

Hasta este 9 de junio de 2026, los estados que han confirmado suspensión de clases por las lluvias asociadas a Boris son:

Guerrero

Las autoridades suspendieron actividades académicas y administrativas en las regiones de Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña debido al riesgo de lluvias intensas, deslaves e inundaciones. La medida aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Puebla

La Secretaría de Educación estatal confirmó la suspensión de clases en 130 municipios ubicados en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra y Valle de Serdán ante el pronóstico de lluvias intensas derivadas de Boris.

Qué estados están bajo alerta por lluvias intensas?

El SMN mantiene vigilancia sobre varios estados del Pacífico mexicano debido a las bandas nubosas y la humedad generada por Boris.

Entre las entidades con mayores afectaciones por lluvias se encuentran:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Colima

Jalisco

Además, las autoridades meteorológicas han advertido posibles lluvias fuertes en zonas del centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México.

Las precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y afectaciones carreteras.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias de Boris?

Las autoridades federales y estatales recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y seguir las indicaciones de Protección Civil.

También se pide a padres de familia y estudiantes consultar únicamente los comunicados de las secretarías de educación estatales para conocer posibles suspensiones adicionales durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico más reciente, Boris continuará dejando lluvias torrenciales principalmente en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, aunque sus efectos podrían extenderse a otros estados del país durante los próximos días. Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad del sistema.