Crisis en Cuba: rechazan postura de Trump y crecen protestas por apagón

Manuel Cuesta Morua, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba quien se encuentra desde La Habana informó en entrevista Gabriela Warkentin que están en una situación de crisis en Cuba por el apagón general y la retórica de Donald Trump no es bienvenida porque, aunque él lo diga no es una toma amistosa; además alertó que el país podría convertirse de inversores y de financiastas no de los ciudadanos que son los que debería protagonizar los cambios.

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¿Qué ocurre con el apagón en Cuba?

“Cuba debe ser tomado por los ciudadanos cubanos, que los ciudadanos cubanos somos los que tenemos que aprovechar todas las oportunidades posibles para mandar el claro mensaje de que somos nosotros los que tenemos que estar al mando del asunto con una estrategia y con una agenda muy clara, muy concreta, pero que debemos tomar el protagonismo”. — Manuel Cuesta Morua, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba

La retórica de #Trump: "No es una retórica amigable ni saludable"



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Cuesta Morua dijo que se informó que los cubanos que viven en el exterior y su descendencia podrán invertir en el país y recordó que desde hace años se ha presionado se hagan reformas más profundas que abran a la inversión, “que acepten de una vez que la economía llamada socialista no es un modelo posible para un país como el nuestro”.

La crisis económica en #Cuba ha llegado a un punto de no retorno



"Se ha venido presionando para que el gobierno cubano haga reformas más profundas, se abra a la inversión y acepte de una buena vez que la economía llamada socialista no es un modelo posible para un país como el… pic.twitter.com/d90B0jy4EZ — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 17, 2026

¿Por qué aumentan las protestas en Cuba?

El presidente del Consejo para la Transición Democrática señaló que la situación en Cuba con los apagones se debe a la ausencia de combustible y la obsolescencia de las termoeléctricas que son muy viejas, la más nueva tiene 40 años y desde que empezó a fallar la energía eléctrica las protestas aumentaron, algunas radicales, principalmente en la noche para evita represiones.

🇨🇺 Cuba 11 días de protestas y apagones



"La gente aprovecha la noche, la oscuridad, el ocultamiento para mandar su mensaje y al mismo tiempo protegerse, porque el gobierno está reprimiendo cualquier manifestación (…) La gente está en el límite de la situación”, Manuel Cuesta… pic.twitter.com/2djUvos9m4 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 17, 2026

#Cuba amanece en la mirada del mundo ... El apagón general de las últimas horas.#AlAire 🎙️ Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.



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