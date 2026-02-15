;

Doble Hoy No Circula: ¿Qué autos no circulan este lunes 16 febrero?

En contraste, vehículos con hologramas “Exento”, 0 ECO, eléctricos e híbridos, o unidades de emergencia quedan exentos de esta restricción

La CAMe confirmó Doble Hoy No Circula para el 16 de febrero en CDMX y Edomex. Getty Images

Francisco Miranda

Este domingo 15 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) volvió a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental por niveles elevados de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Los registros oficiales mostraron concentraciones máximas de 158 y 157 partes por billón (ppb) de ozono en las estaciones de Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicadas en Tlalpan y Coyoacán.

Debido a esta mala calidad del aire, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron un Doble Hoy No Circula para este lunes 16 de febrero. Esta medida busca reducir la circulación de vehículos y disminuir las emisiones contaminantes que agravan el smog en la capital y su zona conurbada.

¿Qué autos NO circulan este lunes?

Entre las 05:00 y las 22:00 horas del lunes 16 de febrero, no podrán circular los siguientes vehículos en la ZMVM:

  • Vehículos particulares con holograma de verificación 2.
  • Vehículos particulares con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.
  • Vehículos con holograma 0 o 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.
  • Además, también se restringe la circulación a algunas unidades de reparto de gas y automóviles con placas foráneas o permisos especiales.

Si necesitas circular este lunes, revisa bien el holograma y el último número de tu placa para evitar multas o sanciones.

Esto significa que los autos con engomado amarillo (terminación 5 y 6 en condiciones normales) no podrán circular durante todo el día, debido al Doble Hoy No Circula decretado por la mala calidad del aire.

En contraste, vehículos con hologramas “Exento”, 0 ECO, eléctricos e híbridos, o unidades de emergencia quedan exentos de esta restricción.

