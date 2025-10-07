;

La Corneta: TOP 10 - Formas de decirle a alguien que NO TIENE TALENTO

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos dan lecciones de cómo podrías decirle a un amigo o compañero de trabajo que... no está ayudando mucho. Eso si, al más puro estilo de La Corneta.

Todos tenemos ese compañero de trabajo, familiar o amigo, que no sabemos para qué es bueno, pero siempre lo intenta, en algo, en lo que sea.

Es por eso, en La Corneta preparamos un top ten dedicado a ellos, pero eso sí, con las formas más sutiles para hacerles saber que NO TIENE TALENTO.

Relájate y dedícate unos minutos para revivir el mejor conteo de la Radio en México. El TOP TEN DE LA CORNETA.

