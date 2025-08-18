Hoy No Circula 19 de agosto 2025: ¿Qué autos y placas descansan este martes e CDMX y Estado de México?

Hoy No Circula ¿Qué autos y placas descansan este martes e CDMX y Estado de México?

Evita multas e infracciones. Te dejamos todo lo que tienes que saber sobre el programa HOY NO CIRCULA y su tu auto y placas están habilitadas para transitar con normalidad este martes 19 de agosto del 2025.

El programa Hoy No Circula es una medida de restricción vehicular implementada en la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire.

Este programa regula la circulación de vehículos particulares y de transporte público en función del último dígito de su placa y el color del engomado (calcomanía vehicular), limitando su uso en ciertos días de la semana y horarios.

¿QUÉ AUTOS NO CIRCULAN EL MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025?

Martes: Placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa).

CALENDARIO HOY NO CIRCULA 2025 POR DÍA, ENGOMADO Y PLACAS

Lunes: Placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo).

Miércoles: Placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo).

Jueves: Placas con terminación 1 y 2 (engomado verde).

Viernes: Placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Sábados: Se alterna entre hologramas 1 (primer y tercer sábado) y 2 (segundo y cuarto sábado)

¿QUÉ AUTOS EVITAN EL HOY NO CIRCULA Y PUEDEN TRANSITAR SIN RESTRICCIONES?

Vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia (ambulancias, bomberos, policía), de transporte público (como taxis con holograma 0 o 00), y aquellos con placas de discapacitados o servicios esenciales pueden circular sin restricciones.

Motocicletas, tractores y vehículos de uso agrícola también están exentos.

SANCIONES POR NO RESPETAR EL HOY NO CIRCULA

Las personas que no cumplan con lo establecido en el programa Hoy No Circula , recibirán una multa que va desde los 2 mil 714 pesos a los 3 mil 112. equivalente al valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

