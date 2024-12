Cifras de violencia son datos no corroborables: Observatorio Nacional Ciudadano

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, informó que los números preliminares no corresponden a los datos oficiales que se presentaran después del día 20, son datos no corroborables que más que demostrar la baja de homicidios esta enfocado en como va la estrategia de seguridad, cuales son los objetivos prioritarios y como se piensa pacificar entidades con crisis como Chiapas o Sinaloa.

Rivas dio a conocer que Colima es la más violenta por mucho, seguido de Baja California que tiene tres veces más homicidios que el promedio nacional. Lo que hacen es tratar de presentar a Guanajuato como la entidad más violenta porque tiene una población muy importan y una alta incidencia en homicidios, pero se posiciona en octavo lugar.

“De los primeros cinco estados, excepto Chihuahua que está en el cuarto lugar son gobernados por Morena, Baja California, Morelos, Guerrero y Colima”.

Sobre Sinaloa señaló que no está entre los estados más violentos principalmente por el ocultamiento de datos, “el año pasado los secuestros múltiples no aparecieron en la estadística, ni homicidios múltiples, no podemos confiar en la Fiscalía, se inventan cosas, dicen que los atentados fueron de cierta manera y manipulan la información, Sinaloa es complicado en términos de registros”.

La violencia en las entidades se mide por cada cien habitantes y en ocasiones los registros se ven afectados porque utilizan ciertas estrategias para ocultar datos:

Registrar los datos como homicidios culposos que no muestran la razón de muerte, “sin decirte fue accidente, atropellado, arma blanca, es dato sospechoso. Datos del INEGI por muertes violentas no identificadas, “no se sabe cuál es el motivo pero que crezca 40 por ciento habla muy mal”. La categoría de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal está en la estadística oficial, “creció de manera desmedida… mientras empiezan a bajar los homicidios… un crecimiento desmedido de 400 por ciento”. No se registran las victimas localizadas en fosas clandestinas.

Hoy sabemos que el sexenio pasado de @lopezobrador_ hubo 5,000 fosas clandestinas, no sabemos cuántas víctimas de homicidio se encontraron ahí, esconder cifras incómodas para maquillar la violencia en México. @frarivasCoL@WRADIOMexico@CarlosLoret https://t.co/jarMedtSer — ObsNalCiudadano (@ObsNalCiudadano) December 3, 2024

Síguenos en Google News y encuentra más información