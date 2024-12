Engancharse con Trump en redes es perder: Ildefonso Guajardo

La reunión de Justin Trudeau con Donald Trump “no me preocupa, ya paso antes, Trudeau se atropelló para llegar antes y no pasó nada”, recordó el negociador de tratados de libre comercio TLCAN y T-MEC, Ildefonso Guajardo, quien recordó que la visita de hace años de Trudeau a Trump y “su atropello no le compró nada, cometió errores”.

Refirió que cuando se dio la revisión del TLCAN para conformar el T-MEC, el primer ministro canadiense cometió el error de “ofrecer un tratado a China”, por lo que México cerró antes con Estados Unidos el tratado, e incluso tuvo que abogar por los canadienses en 2018.

En esta ocasión afirma que la carta enviada por la presidenta “no le sumó millas”, que hubiera sido preferible hablar del “crimen organizado, del mal control y a partir de ese reconocimiento, crear confianza y disminuir muertes” de estadounidenses por fentanilo y de mexicanos por armas.

Reconoció en la actual administración la “falta asesoría técnica para decirle a Trump: el T-MEC nos da derecho a responderle arancelariamente”.

Aunque por el momento dijo, es preferible “no responder, pero si viola el tratado, teneos derecho de responder”.

No obstante, afirmó, “no puedes entrar al pleito en redes sociales, es perder, si te enganchas pierdes”, y consideró que lo hecho por Trump es “una acalambrada para sentarte a negociar”.

Y concluyo “no veo probable la salida del T-MEC de Estados unidos y Canadá”.