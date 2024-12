¡No vamos a caer en provocación, a México se le respeta!, así le contesta Sheinbaum a Trudeau

México no caerá en ninguna provocación, fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum a las declaraciones que el primer Ministro, Justin Trudeau, hizo al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las diferencias entre las fronteras de Canadá y México enfatizando que aunque hay incautaciones, el 99.8 por ciento del fentanilo asegurado por las autoridades estadounidenses proviene de México.

Un tanto molesta desde Palacio Nacional la Primera Mandataria reiteró que debe haber respeto sobre todo por parte de los socios comerciales de México.

“Pues no sé a qué se refiera, nosotros no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor, lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales, esa es mi función y es la función de todas y todos los mexicanos, nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando y un presente y un futuro muy promisorio, México es un gran país”.

Hoy creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La educación es un derecho, no una mercancía ni un privilegio. https://t.co/VH1ax4Mlkx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 2, 2024

Durante la mañanera destacó que el gobierno de México, si bien atiende el problema de drogadicción, esta dijo, es menor que la que tiene Estados Unidos y Canadá.

“Canadá también tiene un problema muy importante de consumo de fentanilo y en algunos estados o algunas ciudades donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves entonces tiene problemas de funciones de vida a la adicción de opioides, México los tiene en muy bajo nivel, recientemente se hizo una encuesta y realmente no porque no haya problemas de adicción en México los hay y los estamos atendiendo pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá entonces sí somos distintos”.

Aunque descartó que exista una intención de mantener constantes ataques por parte de los países del norte, reiteró que ambos, utilizan a México en tiempos electorales.

“Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás… ellos tienen una elección el próximo año si no me equivoco, lo que nosotros siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales, cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos y nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral”.

La jefa del Ejecutivo Federal remató destacando que México es un país que muchos ya quisieran tener ante su riqueza cultural que se tiene desde los ancestros y pueblos originarios con más de tres mil años de historia.

Por cierto, que, tras ser cuestionada de la existencia de acuerdos entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, explicó que ya existen y que se les da seguimiento desde las reuniones de alto nivel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin descartar que en lo mismo pueda entrar Canadá en caso de ser necesario, eso sí dijo, desde un reconocimiento de la problemática en esa nación.

Síguenos en Google News y encuentra más información