Oposición no busca renovarse, quiere reproducir modelos de negocio: Marco Levario Turcott

Según el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcott, la oposición más que una oferta que pueda resultarle atractiva a los mexicanos no muestra una renovación, quiere reproducir modelos de negocio y componendas políticas, el PRI y el PAN no representan una alternativa, se mantienen con mafias sin mayor comunicación con los ciudadanos, así lo informó en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Buena parte del huracán que ocurrió el 2 de junio, siempre teniendo en cuenta un operativo de estado de irregularidades, es inocultable la expresión atomizada de quienes todavía siguen llamándose partidos políticos que me parece no representan mayor atractivo para los ciudadanos, son comparsa y al menos no se puede explicar la tragedia del régimen autoritario que presentamos ahora”.

Levario Turcott dijo que debería de haber un escándalo con notarias porque se entregan sobre bases de intereses económicos como la familia Yunes, no hay procesos de selección con esfuerzos de partidos para comunicarse con ciudadanos, entretejer discursos y propuestas que son parte de la legalidad para el registro de un partido que actualmente están ausentes.

“Hay mafias, para entrar en detalle con el PRI hay repartición de hasta recursos para seguir lucrando y con eso acceder a cargos para mantener cierta impunidad… mientras no le pisen tan rápido el acelerador sino se convierten en morenista aunque ayer hayan sido priistas”.

El director de la Revista Etcétera señaló que las personas que no votaron representan la posibilidad el surgimiento de un nuevo partido político, “¿la sociedad no quiere otro partido?”, es un golpe incluso para las personas que han comprado la oferta de este Gobierno, el cual debería asumir ciertas responsabilidad, sin embargo, depende de un conjunto de costumbres mismas que no le exigen al funcionario, la cultura de los jóvenes donde no aspiran a un mejor país o mejor democracia “si no a tener una troca… no podría importarles el soporte de un gobierno autoritario que ahora tenemos”.

La creación de nuevos partidos implica el riesgo de que la oposición se diluya. Se requiere un esfuerzo de unidad y, simultáneamente, de renovación de discursos, prácticas y liderazgos. Concurrir en los viejos ritos dará los pobres resultados de siempre. Es fundamental la… pic.twitter.com/U3bLDZe6G1 — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) November 20, 2024

