Equipo de Trump tiene poco margen de negociación: Rafael Fernández de Castro

El analista, Rafael Fernández de Castro, informó en entrevista con Carlos Loret de Mola, que el equipo de Donald Trump tiene poco margen de negociación y es “brutalmente fuerte”, sus decisiones son con “prisa” porque sabe que su primer año en el gobierno es clave para imponer su agenda y cumplir sus amenazas debido a que en el 2026 hay elección intermedia y se diluye el Congreso.

Fernández de Castro señaló que el Gabinete de Trump como característica en común demuestra que son muy leales y “archiconservadores” y se divide en tres partes:

Los más cercanos Los “halcones” que tienen experiencia como Marco Rubio, que ocupará el cargo de secretario de Estado y Stephen Miller, que será subdirector de política. El “escuadrón de la venganza” sin experiencia como Matt Gaetz que será el nuevo fiscal general de Estados Unidos, con acusaciones de tráfico sexual e influencias, “un agente con problemas de justicia”; Pete Hegseth quien fue nombrado como secretario de Defensa quien dijo deben renunciar negros, hispanos y mujeres que obtuvieron su puesto sólo por diversidad; y Elon Musk que estará encargado de liderar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“Está sacudiendo al Partido Republicano, ya salieron senadores republicanos a decir no nos gustan los nombramientos, van a costar trabajos, Trump ya se está metiendo en líos, le resta eficiencia, lo de Marco Rubio que tiene experiencia le resta”.

Sobre el discurso del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que “está muy dolido, siente que lo bailó López Obrador, son patadas de ahogado” ya no tiene ningún poder, no habla con el equipo de transición de Donald Trump, “se está preparando para regresar a Estados Unidos”, mandaron a una persona sin experiencia que no logró llevar buena diplomacia y creyó en la estrategia de seguridad del pasado gobierno, “perdió aliados”.

“Lo que no queremos es más ruido en la relación bilateral, hay que calmar las aguas, adelantar tiempo que de aquí a 20 de enero que Trump toma posesión, coordinar más la migración, viene fuerte la deportación, preparamos y sobre todo no es momento de caravana, es de mucho cuidado, asegurarnos de números bajos”, concluyó el analista.

