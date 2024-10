El control del país ha quedado en manos de los delincuentes: Francisco Rivas

“No sé si -el clima de violencia- es tarjeta de bienvenida a la Presienta o no, no todos son de una misma alianza o grupo, no sé sí es un mensaje o el resultado de años en donde no hubo estrategia en los que no se hicieron las cosas bien y se militarizó por completo el país”, señaló el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el analista puntualizó que “las víctimas de la violencia en Chiapas, fueron un error de actuación de las fuerzas armadas, que no están preparadas para enfrentar a los grupos delincuenciales”.

En su recuento de los hechos, detalló que en seis días 500 personas han perdido la vida y por lo menos 60 han desaparecido en los primeros seis días de la presidenta Sheinbaum.

Señaló que las acciones que se llevan a cabo “no tiene ni pies ni cabeza y solo se limitan al patrullaje, en “una arquitectura institucional disfuncional”.

Sobre cómo será la actuación del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dijo que “sabe cómo actuar, pero no tiene el mando de la Guardia Nacional”.

Señaló no saber si Harfuch será capaz de ir a Sinaloa para que los grupos no sigan luchando entre si, o en Guerrero para atender los magnicidios o lo que podría hacer en Colima, en donde, dijo, llevan cinco años siendo el estado más violento.

“No sé si va a tener las condiciones, espero un galimatías que intentara subsanar una mala estructura de seguridad”, y consideró que entre un 30 y un 40% de las policías se han perdido y no hay dinero para su fortalecimiento.

Afirmó que “nada justifica que un presidente se deslinde de sus responsabilidades” y que “la delincuencia organizada es competencia del gobierno Federal”.

Sin embargo, responsabilizarse “no lo hizo Peña en su momento, no lo hizo López en seis años”, por lo que dijo, “hay una sensación de abandono muy importante, el control ha quedado en manos de los delincuentes”.