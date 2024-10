Con Sheinbaum vamos a tener 6 años de estrategia de propaganda de AMLO: Luis Espino

“Es el mismo relato con una voz diferente, un estilo diferente, vemos el mismo discurso polarizarte de Andrés Manuel López Obrador claro con un tono no tan rígido, no tan directo, no tan agresivo por las diferencias de estilo y personalidad. El molde se está siguiendo, sólo el hecho que ayer en el Congreso escuchamos un discurso que no se evidencia señal de voluntad del diálogo con políticos opositores, en eso también habrá continuidad”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola el experto en discurso y comunicación política, Luis Espino dijo que el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio fue un aparato de propaganda de desinformación para confundir a la sociedad sobre un poder o un partido, aparentaba ser un instrumento para rendir cuentas y crear un entendimiento común sobre los problemas del país, pero se convirtió en un arma de poder para imponer una narrativa de relato para deslegitimar la crítica y la oposición y la presidenta Claudia Sheinbaum “va a seguir con este molde”.

“Tiene toda la plena capacidad discrecional de cambiarlo, esperemos que sí, pero creo que la lógica de los movimientos populistas no es esa, es ganar a través de la división de las sociedades en esa dinámica veo difícil que volvamos a entender la comunicación del Estado como ejercicio de rendición de cuentas e información, vamos a tener seis años de esa estrategia de propaganda de López Obrador”.

Espino señaló que no se debe olvidar que se trate de quien se trate la persona que esté a cargo de la Presidencia no habla de un título personal ni de un partido o corriente política sino del Estado Mexicano, está haciendo uso de símbolos, de la Bandera, la Banda Presidencial y tiene la responsabilidad de hablar para todos de una democracia.

Al finalizar el experto en discurso y comunicación política puntualizó en que uno de los legados “más agrios” de López Obrador es el lenguaje público, la Cuarta Transformación es parte de la continuidad que Claudia Sheinbaum representa, le habla a quienes apoyan el partido y está dejando fuera a un amplio número de mexicanos que no se sienten identificados.

¿Cómo evaluar objetivamente las 4,466 palabras pronunciadas por Claudia Sheinbaum en su toma de posesión? En este artículo en @Letras_Libres, propongo hacerlo a partir de las tres dimensiones retóricas clásicas: ethos, pathos y logos.https://t.co/LBI2T4PAKU — Luis Antonio Espino (@luisantespino) October 2, 2024

