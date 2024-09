Rocha Moya ingresó de manera ilegal a EU o simplemente no lo hizo: Luis Chaparro

“La historia se sigue enredando cada vez más, es complicado creer cualquiera de las 20 versiones específicamente respeto a la participación de Rocha Moya, primera mentira sabemos que las fiscalías también son independientes de gobernadores y presidentes, esa fue la primera mentira que buscaba beneficiar a Rocha Moya, la versión del asesinato de Héctor Melesio Cuén a manos de asaltantes en una gasolinera que después la propia FGR desmiente”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el periodista Luis Chaparro aseguró que no hay registro público en Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) de la entrada del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a Estados Unidos el día que se detuvo a Ismael “El Mayo” Zambada, ni ninguna solicitud de permiso que usualmente se utiliza cuando se viaja en avión privado.

“No hay interés de dañar la reputación de nadie… revise la noche del 24 y del 26… no hay registro de la entrada, ni de pantallazos de la búsqueda y me dice el supervisor que me entregó los pantallazos que vienen como sin resultados, no hay ingreso al país, o Rocha Moya ingresó de manera ilegal o no ingresó”.

Chaparro señaló que Rubén Rocha Moya ya fue llamado a hacer una segunda declaración, hay más preguntas que respuestas y poca información y dijo que hasta ahora el gobernador de Sinaloa se ha negado a brindarle una entrevista y pide lo busque en una de sus conferencias matutinas que realiza en el estado.

El periodista informó que Sinaloa es un estado que está controlado al cien por ciento por el crimen organizado, “ellos deciden quien gana la gubernatura, la bronca que tenía Rocha Moya con Melesio Cuén era decidir quién iba a ser el candidato, ya había intentado dos anteriores, le tocó reunirse con el liderazgo de Los Chapitos y Los Zambada”.

En Sinaloa hay una guerra civil que no se había vivido desde 2018, llevan más de dos semanas, “la orden de los dos bandos es se levanta, se secuestra y después preguntas”, tardaron en reaccionar, “los elementos no tienen la culpa de una dirección tardía” y están afectando a la gente, finalizó.

