No seré un exiliado, no salgo huyendo, mi deseo era llegar al 30 de septiembre: Ciro Gómez Leyva

“Es una decisión largamente pensaba, platicada, planeada con dos empresas con la que colaboro, en la parte personal planeada, platicada con seres queridos, es una decisión que yo tome desde unos meses antes del atentado, hable tanto en Fórmula como en Imagen, quería hacer un replanteamiento de mi vida en general una vez que termine el sexenio de López Obrador”.

El periodista Ciro Gómez Leyva informó que vivirá en Madrid, España temporalmente, pero por cambios en la vida cotidiana, de libertad de acción que actualmente no puede tener en la CDMX, pero quiere regresar a México, su objetivo era llegar al 30 de septiembre, “no me voy de México, no voy a ser un exiliado, no salgo huyendo”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) anuncia la apertura de Fórmula España y, con ello, una renovación del exitoso programa #PorLaMañana con transmisiones simultáneas desde la Ciudad de México y Madrid a partir del miércoles 23 de octubre. "No me voy, estaré regresando. Alternaremos la… pic.twitter.com/yknlP7ltVA — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 18, 2024

“Una de las cosas que me plantee, quiero vivir o tratar de vivir de otra forma los 7, 8, 12 años que me puedan quedar en este momento y la decrepitud… vamos a tratar de que las cosas salgan y de la mejor manera posible… es el atentado a balazos y los de todos los días, la reputación, el prestigio, la tranquilidad, te mueven por escala de ánimos, de la furia al miedo, hemos ido sobreviviendo día por día con el ejercicio periodístico, es cosa de todos los días registrar y estar cerca de la información, no quiero irme, ni me pienso ir, estaré una temporada afuera”.

Al ser cuestionado sobre si su decisión tuvo que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “su respuesta es un categórico no, por supuesto que no, mi objetivo era llegar al 30 de septiembre, no canto victoria, ya se ve distinto el panorama, el objetivo era tomar una serie decisiones vitales y profesionales… todo el tiempo las presiones fueron muy fuertes, las tensiones en los espacios laborales, tocan espacios íntimos, familiares, sociales, vino ese hecho, sigo sin saber quién lo mando a hacer y por qué, me fije como objetivo es día rumbo al 30 de septiembre de 2024, el 1 de octubre empiezo otra historia y la iremos contacto”.

Síguenos en Google News y encuentra más información