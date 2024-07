“La política es tiempo” Claudia Sheinbaum podría reanudar relaciones diplomáticas con España

México podría retomar su relación bilateral con España, así lo hizo saber el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera. Esto después de tener una pausa diplomática con España de dos años.

Con el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, se espera que el país reinicie los nexos, en interés de maximizar las relaciones internacionales de México, con la nación de la península ibérica de Europa y el mundo.

“Hay una oportunidad con la presidente electa Claudia Sheinbaum (…) Muy respetuosa, muy fraterna. Además, conocedora de la historia de México y el mundo. Sabe lo que significa la relación, la importancia que tiene la relación de México con España, histórica, cultural, económica. Como conoce también la importancia que tiene México con Estados Unidos y América”, declaró el presidente en la conferencia.

¿Por qué México pausó su relación diplomática con España?

En 2022, el primer mandatario suspendió la relación diplomática con España por considerarla abusiva, en la cual las empresas operaban en México de manera injusta y desequilibrada. Además, solicitó a la monarquía española una disculpa histórica por los abusos cometidos a los pueblos originarios durante la época de la conquista.

“No paso a mayores, no nos entendimos, nosotros buscábamos que se integraran más nuestros pueblos a partir de que, tanto la Monarquía Española como el Gobierno de México, pidieran perdón a las comunidades indígenas, comunidades originarias, por los abusos que se cometieron en los tres siglos de dominación española (…) De lo que les estábamos proponiendo se sintieron ofendidos, no actuaron con urbanidad política (…) Creo que no lo entendieron”.

Por otro lado, el mandatario señaló que “El saqueo más grande en la historia de México” en el que se había extraído más oro y plata había sido en la época neoliberal, 36 años de 1983 al 2018.