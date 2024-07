AMLO rechaza sobrerrepresentación de Morena en Congreso

El Gobierno del presidente López Obrador salió en defensa de las asignaciones de diputaciones plurinominales que, dijo, le corresponderían tanto a Morena al Partido Verde y al Partido del Trabajo, en el próximo Congreso federal.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, aseguró que estos partidos tendrían en total 373 diputados y con ello, afirmó, se tendrían la mayoría calificada.

“Morena, PT y Verde Ecologista obtendrían 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes.

¿Por qué esta discusión y porque no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y con este criterio que se ha mantenido desde el 2008? ¿Por qué ahora dicen que no sea por partido y que sea por coalición porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y así que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros?”, señaló.

Negó que vaya a haber “sobrerrepresentación” de estos partidos como lo señalan especialistas y la oposición ya que, afirmó, todo se ha hecho de acuerdo con lo que señala la Constitución.

Esta señala, explicó, que el principio para otorgar las diputaciones de representación proporcional es a través de los partidos.

Por su parte, el presidente sostuvo que “es de risa lo de la sobrerrepresentación” y consideró que es irracional que los legisladores de oposición hayan rechazado sus iniciativas de ley y no las hayan aprobado en beneficio del pueblo.

“Es un asunto que se debe de conocer. Cuando nosotros presentamos una reforma constitucional y la regresan o mejor dicho la reprueban porque ya está el bloque conservador a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso... al pueblo no le gusta que sólo un solo partido político este en el no, no, no, no, no, no porque es irracional”.

Si hay algo que beneficie al pueblo por qué se niegan a aprobarlo, concluyó.

