AMLO contento que entregará la banda presidencial a Sheinbaum

Al destacar que después de cinco siglos, México tendrá por primera vez a una mujer en el cargo más importante del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirá trabajando hasta su último día de mandato y se dijo contento que entregará el primero de octubre, el mando a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Al encabezar la evaluación de programas y proyectos de educación y deporte en Tlaxcala, mantuvo sus críticas contra la oposición y es que dijo que a pesar de las semanas que han pasado de los comicios, los adversarios no reaccionan y continúan creyendo en sus fanatismos, sin identificar que ahora manda el pueblo.

“Han buscado por siglos desconocer al pueblo, hacer a un lado el pueblo, se llegó a decir que la política es asunto de los políticos, no, la política es asunto de todos… se demostró en la elección, volvió a quedar de manifiesto que en la verdadera democracia el pueblo es el que manda y el que decide”. —

Insistió que antes el pueblo sólo era utilizado para legitimar los cambios de gobierno y seguir robando el presupuesto del gobierno.

López Obrador aprovechó nuevamente para despedirse, al señalar que no hubo ni debe haber relección.

“Me voy muy contento al retiro, ya cumplí con mi ciclo, ya llevo muchos años luchando y ya voy a jubilarme y me voy contento porque también tengo la convicción, además de ser maderitsta, estoy a favor de que no haya relección, sufragio efectivo no relección, no hace falta la relección, ese es un invento de los ambiciosos del poder… el que garantiza que las cosas funcionen bien, es el pueblo de México”.

López Obrador presumió que México es uno de los países más politizados del mundo, incluso dijo, es estudiado, analizando y admirado por otras naciones.

Acompañado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum “tocó madera” al expresar que, de no haber llegado la ex jefa de Gobierno de la Capital, los programas sociales, no se mantendrían.

“Ahora ya entregué el bastón de mando y ahora vamos a entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en dos meses y medio”. —

En tanto la virtual presidenta electa, se dijo conmovida por el acompañamiento que tiene por parte de López Obrador, para mantener los trabajos de transición.

“Siempre estaré agradecida de estos momentos, presidente, además es histórico porque hay continuidad, no es que se va un proyecto y entra un nuevo proyecto, hay continuidad y va a haber avance con lo que llamamos la cuarta transformación porque esta es una revolución pacífica, similar a la independencia, a la Reforma, a la Revolución Mexicana, sólo que pacifica pero no por ello menos importante o menos profunda.

El pueblo de México decidió en 2018 que quería cambiar el rumbo del país, que quería construir una nueva historia, y este 2 de junio ratificó que lo que quiere el pueblo de México es que continúe la cuarta transformación de la vida pública”.

Por cierto que aunque en el evento se contó con la presencia de la actual secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, también estuvo el próximo titular de la dependencia Mario Delgado.