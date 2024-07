AMLO llama mentirosos y corruptos a los magistrados del TEPJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó “mentirosos y corruptos” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los acusó de tener “un pensamiento conservador y servil” y de no tener pruebas de que él violó las leyes electorales.

“No tienen ningún fundamento. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente y claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas.

“Seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes. Todos estos organismos eran manejados por conservadores, por reaccionarios” expresó AMLO.

Esta respuesta se da luego de que el Tribunal Electoral determinó que el mandatario violó las leyes electorales en sus conferencias matutinas del mes de mayo, al hacer un uso indebido de programas sociales y coacción del voto, entre otras cosas.

Aseguró que él nunca hizo llamados para votar por la candidata del partido Morena y ahora virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Por que no hay pruebas de nada. Bueno tan es así que a ustedes es casta y les consta a los que ven la mañanera. ¿¡Qué campa hice yo a favor de Claudia Sheinbuam, candidata de Morena?! !¿Que hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez!?, arremetió el presidente López Obrador.