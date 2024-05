Me quieren acallar a mi y a MCCI: María Amparo Casar

La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar se dijo cautelosa hasta no conocer si existe una investigación en su contra por los señalamientos del presidente de la República, quien en su conferencia matutina mostró “el acta de defunción de Carlos -su esposo- y dos carpetas de documentos confidenciales”, credenciales de elector e incluso tiras de materia de sus hijos, “datos personales que no nos gustan que anden rondando por el mundo”, señaló.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, agradeció al INAI “abrir una investigación de datos personales”, al recordar, “he sido mencionada más de 60 veces en la mañanera de manera crítica, siempre de manera despectiva … con adjetivos que no creo que merezca una crítica como he sido yo, una analista política de este y otros gobiernos”, “Me ha llamado cínica”.

Incluso señaló que, en La Jornada, escribieron “Que María Ampara Casar dirija MCCI es como si el Mayo Zambada dirigiera Mexicanos Contra el Crimen Organizado”. Por lo que consideró que “ha sido un sexenio de ataques tras ataques”. todo esto, derivado de sus críticas.

Consideró que “la gota que derramó el vaso”, fue la publicación de su libro “Los puntos sobre las íes, el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó”, en el que habla de casos como Segalmex, con cifras oficiales y luego del cual dijo, “me llama desde cretina hasta corrupta”.

Refirió que “salvo insultos en redes”, no ha recibido amenazas, pero “lo más preocupante es que no he recibido yo una notificación, la pensión fue suspendida el 15 de febrero después de haberla recibido 19 años, nadie me avisó…si hay radicada una carpeta o una investigación como lo anunció el rediente tampoco lo sé, oficialmente no tengo ninguna noticia del gobierno federal”.

Refirió que lo publicado anoche por el gobierno no es “un dictamen de criminalística si no una resolución de archivo… supongo que ellos creen que es suficiente para acallarme para que cambie yo mis críticas o para que Mexicanos Contra la Corrupción deje de hacer sus investigaciones”.

“judicialmente de alguna autoridad no he recibido nada, todo lo han ventilado en la mañanera o redes violando el debido proceso... No he recibido ninguna notificación ni citatorio no sé si está abierta alguna carpeta de investigación como lo dijo el presidente”, señaló.

Y señaló que en su libro “Gracias”, el presidente solo se pone la soga al cuello porque refiere que “yo le fui a pedir que alterara el acta” a Bernardo Bátiz, y “señala que si el acta o los peritos del DF cometieron una falta si fuese el caso cambiar el acta, un delito de dimensiones mayores”.

“No soy yo la que está contextualizando políticamente esto”, pero “me quieren acallar y acallar a MCCO”, señaló.