Continúa la fase 1 de la contingencia ambiental este sábado 4 de mayo

Sábado 4 de mayo, desde el día 3 de mayo se emitió una alerta por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informando que se levantaría la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a el estancamiento de precursores de ozono ante la presencia de viento débil.

Se anuncia una formación de ozono densa, por lo que se espera que la calidad del aire en la zona metropolitana sea de mala a muy mal, esperando radiación solar intensa y temperaturas elevadas de alrededor de 30 grados Celsius.

📄#ComunicadoCAMe | 10:00h

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

👉Mantente informado sobre la calidad del aire y evita hacer actividades cívicas, culturales y de recreo entre las 13:00-19:00h. pic.twitter.com/1CR8CbreHZ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 4, 2024

Automóviles que no circulan el sábado por contingencia

De acuerdo con calendario del Doble Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los coches que no circulan este 4 de mayo son los siguientes.

Automóviles con Holograma 1

Todos los carros con holograma 2

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

Todos los carros con placas foráneas, de todos los engomados, de todas las terminaciones

Carros que pueden circular el 4 de mayo

Estos son los coches que sí pueden circular este sábado sin ninguna restricción:

Hologramas 0 y 00

Vehículos que porten holograma “00″ o “0″ vigente, cualquiera que sea su uso, con engomado diferente al color rosa y terminación de placa 7 y 8.

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos de categoría 1 y 2

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.