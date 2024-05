Doble Hoy No Circula por contingencia: ¿Qué autos no circulan este sábado 4 de mayo? / Nate Hovee

¡Ya es sábado!, lo que significa que es fin de semana, y lo más seguro es que tengas planes para salir a divertirte o distraerte un rato después de una larga semana laboral. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha reactivado la contingencia ambiental por las altas cifras de ozono, lo que significa que este 4 de mayo habrá doble hoy no circula sabatino. Por lo tanto, antes de que salgas consulta si tu auto podrá salir a las calles del Valle de México o le toca quedarse descansando en casita.

Por ley, los ciudadanos que habitan en la Ciudad de México y el Estado de México deben seguir con el programa ambiental, que tiene como propósito evitar las contingencias ambientales y disminuir la contaminación.

En caso de faltar al programa puedes recibir una multa que va de los 2 mil 75 pesos a los 3 mil 112 pesos.

Automóviles que no circulan el sábado por contingencia

De acuerdo con calendario del Doble Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los coches que no circulan este 4 de mayo son los siguientes.

Automóviles con Holograma 1

Todos los carros con holograma 2

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

Todos los carros con placas foráneas, de todos los engomados, de todas las terminaciones

Carros que pueden circular el 4 de mayo

Estos son los coches que sí pueden circular este sábado sin ninguna restricción:

Hologramas 0 y 00

Vehículos que porten holograma “00″ o “0″ vigente, cualquiera que sea su uso, con engomado diferente al color rosa y terminación de placa 7 y 8.

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos de categoría 1 y 2

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.