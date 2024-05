UCLA: desalojo policiaco de manifestantes propalestinos deja 132 detenidos

La madrugada de este jueves 2 de mayo, agentes policiacos antidisturbios de Los Ángeles desalojaron campamento propalestino en la Universidad de California (UCLA) que dejó un saldo de 132 detenidos lo cual refleja el punto más frágil entre la constante problemática entre simpatizantes del Estado de Israel y el departamento policiaco de Los Ángeles (LAPD).

Se reporta que el levantamiento del campamento comenzó con disparos de bengalas que provocaron fuertes explosiones que alertaron a los “jóvenes” manifestantes. En palabras de Alejandro Rubio, portavoz de la Patrulla de Carreteras de California, quien afirmó que en este levantamiento se agilizaron 250 agentes policiacos para cubrir en su totalidad a los participantes.

Al igual, el departamento de policía de Nueva York comentó que más del 40% de los detenidos en la Universidad de Columbia y el City College, no son estudiantes y/o no estaban afiliados a estas escuelas.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció al respecto señalando que los actos en la UCLA no cambiarán, diciendo que no cambiará su política sobre Israel y que estas protestas no lo han hecho reconsiderarla. Esto, al ser cuestionado si estaba en sus planes el cambiar su postura política en Medio Oriente, a lo cual, respondió con un contundente “No”.

Biden, comentó que los estudiantes y otras personas simpatizantes, tienen derecho a la libre expresión de su desacuerdo pero siempre y cuando sea sin violar ley, ya que Estados Unidos no es una “nación autoritaria”, es y era una sociedad civil donde “debe de prevalecer el orden”. Confirmó diciendo que: “Todos hemos visto imágenes que ponen a prueba dos principios estadounidenses fundamentales: el primero es el derecho a la libertad de expresión y a que la gente se reúna pacíficamente y haga oír su voz. El segundo es el Estado de derecho. Ambos deben mantenerse”.

El mandatario descartó totalmente la idea potenciada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Jonhson, sobre el posible despliegue de la Guardia Nacional, ya que esa decisión la toma el gobernador de estado.