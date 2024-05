Colombia anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

El pasado miércoles Gustavo Petro, presidente de Colombia, por medio de su presentación en el marco de la conmemoración del Día internacional de los trabajadores que se llevó acabo en la gran Plaza de Bolívar en Bogotá, anunció la inminente ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, la cual entrará en vigor el 2 de mayo del presente año.

“Aquí, delante de ustedes, el presidente de la República anuncia que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno genocida” declaró el presidente Petro.

La principal razón de la ruptura de relaciones es debido a la guerra y los ataques en Gaza, con lo que Colombia se estaría convirtiendo en la segunda nación de Sudamérica en dar la espalda a dicho país, el primero fue Bolivia desde el pasado noviembre. A la par que el gobierno de Bolivia anunció su decisión poco se hizo esperar que lo siguieran más países; el ya mencionado Colombia, seguido de Chile y Honduras, anunciaban que retiraban de embajadores de Israel.

Israel por su parte, no hizo esperar una respuesta.

Pocos minutos después del anuncio del dirigente colombiano en la Plaza de Bolívar, el ministro de relaciones exteriores de Israel, Yisrael Katz, realizó una serie de mensajes por medio de la red social “X”, diciendo que: “la historia recordará que Gustavo Petro eligió estar del lado de los monstruos más abominables conocidos por el hombre, quienes quemaron bebés, mataron niños, violaron mujeres y secuestraron civiles inocentes”. Junto a esto Katz calificó que Petro era un “presidente antisemita y lleno de odio” y finalizó con un contundente mensaje como amenazante diciendo que “el Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor”.

Aunque no todos simpatizaron en Colombia con la decisión de su presidente, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez calificó como una “decisión equivocada” el romper relaciones diplomáticas con Israel y dijo que “Por más de 50 años Israel ha sido un aliado y socio de Colombia, de gran importancia para nuestra seguridad y nuestra economía. Colombia no se puede aislar de la comunidad internacional que defiende la libertad. Colombia no puede ser cómplice del terrorismo, flagelo que hemos tenido que soportar por décadas”

Cabe recordar que Colombia junto con Sudáfrica interpuso la demanda por actos de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) esto, pese a que Israel es un gran proveedor de armamento militar para las fuerzas colombianas, aún así, Petro, retiró la compra de armamento.