Aún es tiempo de participar en la prueba PISA

“Desde hace unos días se ha filtrado a la prensa que México no participará la próxima edición de la prueba PISA a aplicarse en 2025… si se confirma esto, indicaría que al gobernó de México -que es quien tiene que tomar la decisión-, no le gusta o no le interesa la información que resulta…uno puede tapar el espejo y proceder a no hacer nada al respecto”, señaló la politóloga, Blanca Heredia en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La experta en política educativa recordó que la prueba PISA, hecha por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), es una prueba estandarizada que mide niveles de aprendizaje en niños de 15 años en lectura, matemáticas y ciencia que se aplica desde el año 2000 y en su última edición del 2022 participaron 81 países en la que no le fue bien a México ni al resto de los países debido a la pandemia, hubo un estancamiento en el nivel de logros.

Recordó que “esta no es la primera prueba internacional en la que dejamos de participar” como ocurrirá con la prueba regional que se aplica a niños de primaria organizada por la UNESCO.

Aseguró que aunque hay otros termómetros para medir el nivel de los estudiantes de escuelas pública y privadas, la próxima edición de PISA “se enfoca en ciencias e incluye dos nuevos dominios que son lenguas extranjeras y aprendizaje en el mundo digital”, por lo que dijo sería interesante tener esos resultados.

“Aún es tiempo de participar” en la prueba y aceptar la prueba piloto que se aplicará en breve para aplicar la prueba formalmente en 2025.

Y aunque no es la primera vez que México no participa en la prueba piloto, y no hay ninguna razón para no ser parte de la prueba PISA, señaló.