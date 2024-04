Hay encuestas que dicen que ganamos el debate: Claudia Sheinbaum

Solo respondí algunas de las calumnias, no iba a perder el tiempo en eso, señaló la candidata presidencial de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum luego del segundo debate político en el que fue cuestionada reiteradamente por Xóchitl Gálvez sobre temas como ‘Panamá Papers’, su casa y empresa.

La candidata negó sentirse tensa, solo refirió que “los podios eran muy fríos, me sentí muy relajada… estuvo mejor el formato dio tiempo para presentar más propuestas, hubo más tiempo para propuestas y resultados”, compartió en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, refiriendo “llevaba una estrategia para hablar de propuestas y logros del gobierno federal, pruebas que revelan la historia de la candidata del PRIAN”.

Refirió que “los titulares más o menos reportaron lo mismo” que el primer debate y que “hay encuestas que dicen que ganamos el debate”.

Sobre las acusaciones de Gálvez los calificó de “falsedades, que presente pruebas hay cosas que uno no puede aceptar por dignidad, tiene uno que poner un alto a este ataque sin fundamento”.

Refirió que la empresa de la que habló su contrincante era de su padre, una empresa de aceites para curtir pieles de la cual 25% de las acciones las dejó a sus hijos, “nunca hicimos nada como eso no recibimos regalías pero lo reporté en mis declaraciones”. Aseguró que es “una empresa que está constantemente en riesgo por que es muy pequeña… prácticamente no hay ganancias”. Por lo afirmó “Ni tengo empresas ni nunca he sido empresaria, he vivido de la academia y el servicio público”.

Sobre la crítica de algunos jóvenes a su la propuesta de medio ambiente dijo “con gusto platicamos, no es correcta su apreciación”, refirió que los programas de eficiencia energética “no es una ocurrencia” tienen el sustento de sus colegas en los diálogos por la transformación. Y resaltó que sobre reforestación se ha minimizado el programa ‘Sembrando Vida’.

Respecto a los futuros miembros de su gabinete reconoció que “Ernestina y Omar son parte de mi equipo”, pues reiteró “me siento segura, la única que ha dado resultados en seguridad soy yo”.

Sobre la propuesta del candidato de MC, Jorge Álvarez sobre la realización de un cuarto debate dijo “hay un tercer debate para que la ciudadanía sepa cómo no desarrollamos” y mientras llega ese momento dijo que continuará recorriendo el país y el día de hoy sostendrá un encuentro con el Consejo Nacional Agropecuario, posteriormente lo hará con empresarios y trabajadores del campo, afirmando que es quien más ha recorrido el país por lo que se dijo agradecida por el apoyo.