Crónica | Señalamientos, apodos y caída de transmisión, así fue el segundo debate presidencial

Música, gritos de apoyo y otros de “fuera”, recibieron esto domingo a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República para el segundo debate realizado este domingo en los Estudios Churubusco.

Sin cumplir el orden de llegada, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, se dijeron listos para el cara a cara que se dio entre ataques y descalificaciones apoyadas por uno que otro cartelón.

Mientras en el foro dos iniciaron los posicionamientos, afuera destacaron los gritos de “portazo y prensa digna” por los periodistas que exigieron el restablecimiento de la señal que se perdió mientras el debate dio inicio.

Dentro entre propuesta y propuesta, se dio el intercambio de señalamientos.

Con la imagen de Carlos Imaz, Xóchitl Gálvez, de ‘Fuerza y Corazón por México’, recordó a Sheinbaum Pardo, la acusación contra de su ex esposo, por recibir dinero por parte de Carlos Ahumada, la morenista en tanto, presumió disminución en la pobreza e incremento en el salario mínimo mientras acusó a Xóchitl de recibir 17 contratos millonarios cuando fue funcionaria pública.

Claudia Sheinbaum, de ‘Seguiremos haciendo Historia’: “Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces… y es ilegal eh, ser funcionario público y tener contratos, es ilegal, ya nada más la ley de adquisiciones”…

Xóchitl Gálvez: “No es ilegal, no es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas miente, porque ella miente pero ahorita vas a ver qué te voy a decir ¿qué presumes, qué presumes, hay 47 millones de mexicanos en la pobreza, qué vergüenza que celebres resultados, qué presumes?”

Mientras Sheinbaum Pardo levantó de momentos los hombres en señal de incredulidad por lo que expuso su contrincante, Xóchitl la invitó ir al mercado para revisar los precios distintos productos y nuevamente cuestionó a Sheinbaum sobre lo ocurrido en el Rébsamen, o la caída en la línea dorada del Metro, también le exigió responder si levantará alguna investigación en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador ante irregularidades en la adquisición del balastro para el Tren Maya.

Xóchitl Gálvez: “Señora de las mentiras, se te cayó un Colegio porque no aplicaste la protección civil, se te calló el Metro por falta de mantenimiento, se te cayó el Tren Interurbano porque contrataste a una empresa patito, tu no vas a ser presidenta, se te caería el país”…

Claudia Sheinbaum: “Sí a ver la Línea 12 ya fue aclarado, el Rébsamen también fue aclarado, lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia… además ya está reconstruida completamente la línea 12, ahora lo que no están diciendo mientras fui Jefa de Gobierno es que el gobierno anterior, el de Mancera donde trabajó Chertorivsky por cierto, no se reconstruyeron ninguna de las viviendas que cayeron durante el sismo de 2017″.

Entre otras cosas, Xóchitl Gálvez se comprometió porque de ganar el 2 de junio, quienes ganen 15 mil pesos no pagarán impuestos, también dijo no se tolerará la evasión fiscal, nuevamente se fue contra Claudia al insistir en el reto de tomar agua contaminada proveniente del oriente de la ciudad, y cambió de momento su adjetivo a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad.

Xóchitl Gálvez: “La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras, realmente ni ella se cree sus cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente”.

Claudia Sheinbaum: “Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN, la corrupta vamos a decirle, fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena”.

Xóchitl Gálvez: “Pues yo le podría decir narcocandidata, ella como Jefa de Gobierno sabe que los usos de suelo, los da la Ciudad de México ¿por qué no los demolió? De ahora en adelante narcocandidata”.

Y es que previamente aseguró que el principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso de los delincuentes que pertenecen a Morena.

Sheinbaum por su parte enfatizó que el único narcogobierno fue el de Felipe Calderón. Aunque su estrategia fue hablar de sus propuestas y posicionamientos sobre la pobreza, el cambio climático, economía entre otros, Jorge Álvarez Máynez candidato de Movimiento Ciudadano, les dio un leve rozón a sus adversarias, acusándolas de brindar propuestas absurdas.

“Me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no lo hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción y de dónde lo van a financiar… yo no cambio de discurso dependiendo de frente de quién estoy pero miren no hay dos visiones, hay tres visiones: el pasado, el presente que no da los resultados que prometió… ninguna de las candidatas se ha pronunciado sobre esa reforma que es sustancial para que las mexicanas y los mexicanos vivamos mejor, hay que arreglar el sistema de salud y en donde no ha cambiado la desigualdad es en la perspectiva intergeneracional entre las niñas y los niños”.

Y mientras lamentó la calidad del debate, llamó traidores a algunos integrantes de Morena por no defender proyectos desde el Congreso.

“Y qué Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía cuando se discutieron esas reformas, era Movimientos Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular, lo que es una traición es que Mario Delgado que es el dirigente de Morena, Rocío Nahle que es la candidata de Morena en Veracruz, hayan ofrecido eliminar el IEPS para revertir el gasolinazo y no hayan cumplido, nosotros planteamos transformar al IEPS en un impuesto verde”.

Insistió en sus propuestas para brindar un bono cultural para jóvenes, también se dijo a favor de las energías limpias, en sus proyectos mencionó la construcción de dos mil 500 kilómetros de ciclovías, entre otros. Por último con el símbolo de rock en la mano, decidió promover el libro que aseveró, pronto saldrá a la venta.

“Que todo sea rock’n’roll y fútbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas, y que los abuelas y abuelos se traigan sus tenis, que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres en la granja, que hayan más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho, que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres, que todos puedan ir a la feria, que todos tengan una casa calientita y fresquita; esa es la visión del país de mi hijo Luciano, de cinco años, que está junto a todas las propuestas de las que he hablado hoy, en el anterior debate, y muchas más en este libro que se estará publicando en los próximos días, el México Nuevo”.

Por cierto que los candidatos aprovecharon para promover a los abanderados para la Jefatura de Gobierno de sus partidos, Sheinbaum Pardo recordó que de ganar la próxima elección trabajará con Clara Brugada por tener más abasto de agua en la Ciudad y Valle de México, Xóchitl Gálvez asevero que Santiago Taboada ganará en la capital para resolver por fin el tema de escasez de recurso, mientras Jorge Álvarez, dijo que será Chertorivsky quien cambie el tráfico por el paso de agua.

Entre aplausos de sus invitados especiales, culminó el segundo round entre aspirantes que sin dudar se dijeron llevar la victoria para seguir en la competencia por la Presidencia de México.