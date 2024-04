Con dispersores y neutralizantes de olor, Gobierno de la CDMX oculta contaminación de agua: Jaime Mata

“No, definitivamente no se puede tomar y esto es algo de manera contrastante con las declaraciones de Martí Batres que menciona que no hay olor, le pusieron neutralizantes y dispersores para que dejara de oler, que no invente”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, declaró que el problema del agua contaminada en la demarcación persiste y es grabe, pero el Gobierno de la Ciudad de México minimiza la situación, hay testimonios de que le pusieron dispersores y neutralizantes para decir que es potable, pero piden no se consuma.

Mata informó que aún no saben cuál es el contaminante, pero existe una fuente de PEMEX que confirma que es diésel o hidrocarburo, pero no está confirmado. La gente que trabaja en los pozos no tiene apertura para trabajar en coordinación por eso la información es sesgada, la alcaldía no tiene el control del suministro de abastecimiento, es facultad exclusiva del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

El alcalde de Benito Juárez dijo que están implementando acciones como el lavado de cisternas para solventar las necesidades básicas porque desde el día dos que inicio el problema han demostrado la falta de disposición y podría convertirse en un problema de toda la ciudad sino se atiende raíz debido a que los reportes iniciaron con cuatro colonias y con el paso de los días aumentaron los lugares donde se presentaron las afectaciones.