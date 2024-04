En México 224 mil muertes pudieron ser evitadas en la pandemia por covid-19

“Sabemos que en México desde 2020 hasta mayo de 2023 ocurrieron 805 mil muertes en exceso, ya sea directa o indirectamente atribuibles a la pandemia de covid-19, muertes en exceso de las que iban a ocurrir”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el dirige la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en MX, Jaime Sepúlveda, informó que México comparado con 118 países tiene exceso de mortalidad “no atribuibles a condiciones estructurales”, “más allá de las 388 mil muertes esperadas tenemos 224 mil muertes en exceso que no son atribuibles, son las llamadas muertes evitables”, es decir el 37 por ciento no se explican más que por una mala gestión gubernamental.

Sepúlveda aseguró que se le atribuye al mal manejo de la pandemia por covid-19 por parte del Gobierno, la mala gestión del sistema de salud y las desigualdades en México, esto porque no tomaron en cuenta la evidencia de que se transmitía por aerosoles y se tenía que utilizar cubrebocas, no le hicieron caso a los órganos colegiados, al Consejo de Salubridad General, a la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Cirugía, la Academia Mexicana de Ciencias las cuales no fueron tomadas en cuenta, “son errores que si son atribuibles a la gobernanza y gestión de la crisis”.

