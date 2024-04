Asegura autoridad electoral de Guanajuato que Morena no dio respuesta sobre datos de candidata asesinada en Celaya para asignarle protección

“El 11 de marzo se recibe en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato un oficio por parte por parte de Morena que acompaña diversas candidaturas en municipios para algunos ayuntamientos en Guanajuato, no todos, hacía mención de nueve. El escrito me lo hacen llegar aquí al Instituto, el mismo día se le hace llegar a la Secretaría de Gobierno de aquí en el estado… venía el nombre de Gisela Gaytán y el municipio de Celaya, aquí en Guanajuato no contábamos con candidaturas, no había empezado el registro para ayuntamiento, empezó hasta el 30 de marzo… este escrito llega y se da conocimiento al secretario de Gobierno que es el canal establecido para protección para que en sus funciones determinarán lo que correspondiera”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz, declaró que no hubo ninguna condición o respuesta sobre los datos de la candidata, Gisela Gaytán, que fue asesinada en Celaya, ni de que era lo que se necesitaba, no hubo seguimiento por parte de Morena para la protección, no hubo una solicitud formal para que la Secretaria de Gobierno continuará con los tramites, “ya es cuestión de las autoridades, queda en el ámbito de atribuciones de las autoridades”.

Canchola Elizarraraz dijo que en Guanajuato se establece que la protección es para candidaturas y aunque llegó antes la solicitud al Instituto Electoral se hizo del conocimiento ese mismo día, el IEEG únicamente es la vía de comunicación para informar a las autoridades y aseguró que como autoridad electoral no tienen atribuciones en materia de seguridad, la Secretaría de Gobierno con la de Seguridad son quienes deciden que protocolos implementar.

Al ser cuestionada sobre si el hecho de que Morena no diera los datos fue determinante para no recibir la protección señaló que es algo que no puede comentar porque es determinación de las autoridades, pero ellos como Instituto informaron y asesoraron a las autoridades, se hizo del conocimiento previo al inicio de las campañas electorales, “se han hecho muchos señalamientos, me parece que necesitamos dejar claro esto, son atribuciones distintas y la toma de decisiones es dependiendo en el momento que nos encontremos”, concluyó.

