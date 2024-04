Caso Camila: Justicia no se resuelve con el linchamiento, no conduce a la verdad y vulnera a menores que son víctimas colaterales

“Desde REDIM estamos consternadas como todo el país, condolidos, lo que toca es acercar condolencias a la madre y familia que sienten la perdida de Camila. Llamamos la atención sobre este caso que no es el único donde una niña pierde la vida en el país, en enero contamos con 126 homicidios de niñas, niños y adolescentes, con eso arrancó el año. Lo que llamó más la atención en este caso es que se configuró como la infografía de todo va a ir mal cuando algo puede ir mal”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tanía Ramírez, dijo que la muerte de Camila demuestra la falta de coordinación de las autoridades, llama a mejorar el sistema de búsqueda para que puedan detener a las personas responsables y se puedan atender a las víctimas colaterales, como a la hija de la presunta responsable que resulto linchada, así como al adolescente que está hospitalizado con la finalidad de atender la protección de derechos de niñas y adolescentes afectados.

Ramírez señaló que se tiene que tomar el ejemplo de lo sucedido como aprendizaje, la investigación no debe cerrarse porque se encontró el cuerpo de la menor ni por que la presunta responsable perdió la vida, “en muchas brechas de la inacción se escribe en que se hizo mal por parte de las autoridades”.

La directora de REDIM puntualizó que hay un mensaje que enviar a la ciudadanía sobre los peligros que existen, que al final el linchamiento no termina de procurar justicia ni conduce a la verdad, además afecta a muchas personas y vulnera a niñas, niños y adolescentes, el Comité de las Niñas y niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está analizando a México en este tema, informó.

Las autoridades no deben dejar la muerte de Camila impune, se tiene que responsabilizar a todos los involucrados para generar garantías de no repetición, “si se modifica el quehacer de la autoridad se reoriente una coordinación más eficaz… No hay lugar de satisfacción en que niñas y niños mueran de manera violenta, para nosotros ninguna niña o niño debería perder la vida en este país”, concluyó Ramírez.