Cambios en la Ley de Protección y Bienestar Animal en CDMX; estas son las nuevas normas

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México entró en vigor el 29 de marzo con la nueva Ley de Protección y Bienestar de los Animales. El objetivo de esta reforma es garantizar su bienestar, mientras se resguardan todos los ámbitos como la nutrición, salud, comportamiento, ambiente y estado mental.

¿De qué trata esta nueva ley?

El primer punto es el cambio de nombre, ya no se les considerarán “animales domésticos” en su lugar serán “animales de compañía”. Además, ya no serán conocidos como “animales” sino “seres sintientes” y a los propietarios ya no se les dirá “dueños” y se convertirán en “tutores responsables”.

Otra de las cláusulas que se incorporaron está relacionada con la salud, ya que se eliminará el término “sacrificio” y será reemplazado por “eutanasia” la cual se podrá aplicar únicamente, si el animal tiene lesiones que ya no tengan remedio y le provoquen dolor y sufrimiento.

También podrá ser administrada, si el animal padece de alguna enfermedad conductual que ponga su vida o la de otros en riesgo, siempre y cuando sea diagnosticada por un médico veterinario zootecnista.

Pekic Ampliar

Las normas, no solo aplicarán para los tutores responsables, también van dirigidas a los proveedores de servicios con fines de lucro como pensiones, hospitales veterinarios guarderías, escuelas de adiestramiento y funerarias para que cumplan con estándares adecuados de cuidado y atención.

Los vendedores deberán proporcionar al comprador un certificado de vacunación que garantice que el animal recibió una desparasitación interna y externa, al igual debe indicar que no padece de ninguna enfermedad.

Este documento servirá para que el vendedor registre las inoculaciones que ya recibió el ser sintiente y las que tendrá que obtener una vez que ya se encuentre con su tutor responsable.

Además, en las reformas se estipula que será sancionado cualquier acto de maltrato como abandono y dar muerte a animales sanos.

Lourdes Balduque Ampliar

Multas para personas que practiquen el maltrato animal

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales en CDMX señala que se castigará a la persona infractora que cometa maltrato animal con una multa de hasta 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente o cumplir con un arresto administrativo de 6 a 12 horas, según la alcaldía en la que se ejecutó la falta.