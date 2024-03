Tren Maya tienen contratos negros y materiales de mala calidad, denuncia Héctor Saúl Téllez

“La Auditoria Superior de la Federación en uso de sus facultades lleva a cabo toda una inspección del uso de recursos que se imprimen en el Tren Maya, pero también del cumplimiento de los contratos y cumplimiento de la calidad técnica que se brindan, en este caso de los materiales de la construcción del Tren Maya”.

En entrevista con Verónica Méndez y Luis Ávila, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, declaró que el avance del informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que los materiales del Tren Maya son de mala calidad, al menos en el tramo tres, donde se dio el descarrilamiento y no cumplen las especiaciones técnicas que se dieron en los contratos, eso demuestra que podría haber corrupción.

Según Téllez están coludidos amigos y familiares del hijo del presidente, el material no cumple con especificaciones técnicas para que el tren funcione de manera correcta, “agradecemos que no se descarrilo completamente e iba a baja velocidad y no hubo victimas que lamentar… si ocurriera el descarrilamiento no iba a ser culpa de ellos y tendrá que ser responsabilidad de otras autoridades”.

El diputado del PAN aseguró que la ASF tiene las facultades para denunciar a los involucrados y ya hizo llegar el informe a la Cámara de Diputados para interponer denuncias de carácter administrativo y penal para que se de seguimiento a “estos contratos negros”, concluyó.