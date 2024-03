¿Adiós a Jack Sparrow?: la siguiente película de “Piratas del Caribe” será un reboot

La saga de “Piratas del Caribe” estrenó su última película “La Venganza de Salazar” hace siete años y desde entonces solo existían rumores y especulaciones de que habría una sexta parte.

Ahora se ha confirmado que una de las historias más famosas de Disney regresará. Sin embargo el productor explicó que este nuevo filme aún está en desarrollo y tendrá una trama diferente a lo que hemos visto en las otras cintas.

En una entrevista para la revista de historietas, ComicBook, Jerry Bruckheimer, productor de “Piratas del Caribe” reveló que la siguiente película de la saga será un reboot de la franquicia con nuevos personajes.

“Es difícil de decir. No lo sabes, realmente no lo sabes [...]. Porque con ‘Top Gun’ tienes un actor icónico y brillante. Y cuántas películas hace antes de hacer Top Gun, no te lo puedo decir. Pero vamos a reiniciar Piratas, para que sea más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores” dijo Bruckheimer.

Con esta frase se declaró que el emblemático capitán, Jack Sparrow (Johnny Depp), no aparecerá en esta nueva entrega, pues la idea es que el personaje principal sea una mujer.

Hace unos años, se propuso tener a la actriz, Margot Robbie como protagonista. Aunque, no se ha llegado a un acuerdo, no se descarta la posibilidad. En 2023 Disney habló de un nuevo guion firmado por Ted Elliot y Craig Mazin, cocreador de la serie The Last Of Us. Sin embargo, el plan se ha retrasado tras la huelga de guionistas, así que no hay ninguna fecha próxima para que inicie el desarrollo del proyecto.

Fanáticos de la saga y de Johnny Depp han expresado en redes su inconformidad ante el cambio que planea hacer la casa de Mickey Mouse.

piratas del caribe sin johnny depp como jack sparrow ??? que insípido, huele a fracaso 🏴‍☠️ — c a r r l a n d e r (@Carrlanders) March 26, 2024

Piratas del caribe sin Johnny Depp? Paso de verla pic.twitter.com/3W2ECBcOD9 — Estefanía (@chocoowaffles) March 26, 2024

Lo del reinicio de piratas del caribe no tiene sentido. Yo me esperaba una película con Orlando y keira tras ver la última. — Alextein🐧 (@Alexdelpuerto) March 26, 2024

Disney dice que lanzará un reboot de Piratas del Caribe, pero sin Johnny Deep, osea, sin el capitán Jack Sparrow. Yo, sinceramente, no lo veo. — Rober𝕏 🇮🇨 (@Roberabreu) March 26, 2024

¿Y tú qué opinas? ¿Estarías dispuesto a ver la nueva película aunque no salga Johnny Depp como Jack Sparrow?